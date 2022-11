Fête de Noël des enfants à La Bouilladisse La Bouilladisse La Bouilladisse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-10 22:00:00 22:00:00

Bouches-du-Rhône La Bouilladisse 10h à 22h : marché de Noël

14h : Noël en musique avec Artpages

14h30 : spectacle de rue

15h : concert de Noël avec l’orchestre de l’Harmonie d’Aubagne

16h : goûter offert

17h45 : lancement des illuminations de Noël sur la place de la Mairie

18h30 : feu d’artifice tiré au centre culturel

19h30 : spectacle féérique offert aux enfants



… et bien sûr rencontre avec le Père Noël. A l’approche des fêtes de fin d’année, la ville de La Bouilladisse et le Comité des Fêtes vous invitent à fêter Noël en famille. http://www.ville-bouilladisse.com/ La Bouilladisse

