Fête de Noël de la Rock School

2022-12-17 – 2022-12-17

Ce samedi 17 décembre à partir de 16h vient t’amuser à la Rock School pour la fête de Noël !

Au programme : musique (concert de Black Storm suivie d’une scène ouverte) et auberge espagnole pour se restaurer ! On compte donc sur vous pour amener de quoi boire et manger

