Fête de Noël Céaux-d’Allègre, 18 décembre 2022, Céaux-d'Allègre. Fête de Noël

2022-12-18 – 2022-12-18

Haute-Loire Céaux-d’Allègre L’APE fête NOEL!

Dégustation de Tripes / Jambon

Chants des enfants

Spectacle gratuit » Un petit chaperon rouge » présenté par une troupe de théâtre Les Tréteaux de Peynastre

Venue du Père Noël +33 6 72 79 22 90 salle polyvalente le bourg Céaux-d’Allègre

