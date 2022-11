Fête de Noël au Tiers Lieu d’Azun avec la Po’potes

Fête de Noël au Tiers Lieu d'Azun avec la Po'potes



2022-12-03 – 2022-12-03 Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur le Facebook et en photo sur cette page. Le Samedi 3 décembre, le Tiers Lieu d’Azun et la Po’Potes vous proposent une exceptionnelle fête de Noël 10h-12h : atelier couture – emballages cadeaux en tissu

☃️11h à 18h: Marché de Noël avec artisans locaux et restauration

16h : Lecture enfants (3-6 ans) avec Cric Crac l’histoire sort de mon Sac

‍17h : Maquillage enfants avec Héloïse soins de bien-être

18h : Père Noël et distribution de friandises

19h30-21h: concert A la Bonheur au profit du Téléthon

Restauration sur place toute la journée.

Restauration sur place toute la journée.

Boissons locales et vin chaud.

