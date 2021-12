Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados, Saint-Arnoult Fête de Noël au Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Fête de Noël au Pôle International du Cheval Longines Deauville Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult

2021-12-19 14:00:00 – 17:00:00

La cavalerie de l'école du Pôle International du Cheval Longines Deauville organise une fête de Noël pour les enfants. Baptêmes poneys, jeux à poneys, présence du Père Noël, cadeaux, goûter… autant de joyeux moments pour fêter Noël et une belle occasion aussi de découvrir – ou redécouvrir- l'école d'équitation et le poney-club du Pôle.

contact@pole-international-cheval.com +33 2 31 14 04 04 http://www.pole-international-cheval.com/

