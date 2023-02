Fête de Musaïque, 1 avril 2023, Targon Targon.

Fête de Musaïque

Allée d’Amour Targon Gironde

2023-04-01 14:00:00 – 2023-04-25 18:00:00

Targon

Gironde

Targon

Musaïque, l’école des Arts du canton de Targon, est en fête ! Elle vous invite à une après-midi en présence de la Banda Los Musaïcos. Au programme : démonstrations de pratique instrumentale et chants par les élèves de l’école et tombola (vous pourrez remporter un ukulélé).

Sur place : vente de gâteaux, crêpes et boissons.

Musaïque, l’école des Arts du canton de Targon, est en fête ! Elle vous invite à une après-midi en présence de la Banda Los Musaïcos. Au programme : démonstrations de pratique instrumentale et chants par les élèves de l’école et tombola (vous pourrez remporter un ukulélé).

Sur place : vente de gâteaux, crêpes et boissons.

+33 6 64 88 91 24

Association Musaïque

Targon

dernière mise à jour : 2023-02-25 par