Fête de Molines en Champsaur La Motte-en-Champsaur, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Motte-en-Champsaur. Fête de Molines en Champsaur 2021-07-14 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-14 23:59:00 23:59:00 Hameau de Molines Au dessus de l’auberge Gaillard

La Motte-en-Champsaur Hautes-Alpes La Motte-en-Champsaur Fête incontournable de notre vallée, l’association « Les Moutencs » vous attend nombreux, dans un cadre magique, des jeux, un concours de pétanque, concert avec les Drac Son Five et le Duo Electik, grand feu de joie. Buvette et restauration. assolesmoutencs@gmail.com +33 6 25 46 30 73 dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Lieu La Motte-en-Champsaur Adresse Hameau de Molines Au dessus de l'auberge Gaillard