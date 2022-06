Fête de Meyronne

2022-08-19 – 2022-08-20 Vendredi 19 août : repas du village sur la place avec musique à l’apéro et concert à partir de 23h30.

Samedi 20 août : apéro tapas avec le groupe Un singe en hivers, 2 autres groupes de musique jusqu’à 2h du matin et feu d’artifice à minuit. Notes de musique dernière mise à jour : 2022-06-03 par

