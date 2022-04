Fête de Melon Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Porspoder

Fête de Melon Porspoder, 9 juillet 2022, Porspoder.

2022-07-09 – 2022-07-09

A partir de 12h. Jeux nautiques, repas midi et soir avec groupes de musique, feu d'artifice et bal le soir. Animations musicales, animations sur l'eau ( paddles, kayacs, chiens Terre-neuve, vieux gréements…), voitures anciennes, expositions espace Herri Léon…

