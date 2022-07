Fête de Masquières : jour 1 Masquières Masquières Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Masquières Masquières est en fête et vous propose un concours de pétanque à 14h30 puis un repas avec jambon à la broche (réservation obligatoire – 20h), une soirée animée par Dorine (21h) suivi d’un grand feu d’artifice (23h).

Masquières est en fête et vous propose un concours de pétanque à 14h30 puis un repas avec jambon à la broche (réservation obligatoire – 20h), une soirée animée par Dorine (21h) suivi d'un grand feu d'artifice (23h).

Fête foraine et châteaux gonflables. +33 6 14 88 32 47

