2022-08-27 13:00:00 – 2022-08-27 21:30:00

Venez fêter l'équinoxe d'automne ! PROGRAMME De 13h à 21h30 :

– Balade en calèche

– Ateliers apiculture, pollinisation et vie des abeilles, dégustations de miel par l’association l’Abeille Pétillante

– Présentation du programme « pollin-air »

– Atelier sur le pistage animalier

– Ateliers Land’Art

– Séances de sylvothérapie

– Ferme pédagogique : découverte et caresse des animaux de la ferme

– Exposition ornithologique

– Jeux pour enfants (jau de l’oie, j’ai peur du loup, il était un arbre)

– Exposition sur les milieux humides

– Présentation du programme « les sentinelles de la nature » 18h : Lecture musicale « Il était une fois la forêt », par la compagnie Préface

20h : Théâtre des routes Furies – Concert « Les facteurs chevaux » Food Truck « Les Crêpes en Folies ».

