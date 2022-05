FÊTE DE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

FÊTE DE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans. FÊTE DE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Le Mans

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Le Mans Sarthe Animations toute la journée. L’UTL fait sa fête. +33 2 43 83 36 02 https://www.utl-lemans.fr/page/1850434-fete-de-l-utl Animations toute la journée. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

FÊTE DE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Le Mans 2022-05-14 was last modified: by FÊTE DE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Le Mans Le Mans 14 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe