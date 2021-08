L'Union Grande Halle Haute-Garonne, L'Union Fête de l’Union – Du 27 au 29 août Grande Halle L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

Fête de l’Union – Du 27 au 29 août Grande Halle, 27 août 2021, L'Union. Fête de l’Union – Du 27 au 29 août

du vendredi 27 août au dimanche 29 août à Grande Halle

Ces trois jours animés sont le fruit d’un partenariat entre la ville de L’Union et l’association L’Union Festivités. Manèges, musiques et parfums sucrés s’empareront des allées, dessinées en quelques heures par les attractions de la fête foraine. La Grande Halle, quant à elle, accueillera chaque soir une animation musicale différente. Le fête ouvrira ses portes chaque jour à partir de 16h, pour ne s’éteindre que tard dans la nuit. Rendez-vous le samedi 28 pour le concours de pétanque au Boulodrome des acacias à partir de 14h ! Le dernier soir, le ciel s’illuminera. Comme chaque année, quelques jours avant que les enfants ne regagnent l’école, la fête s’achève par un spectacle pyrosymphonique, tiré depuis les berges du lac Saint-Caprais. Début du spectacle à 22h. La fête de L’Union se tiendra, comme chaque année, rue du Somport le dernier week-end du mois d’août. Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T16:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T16:00:00 2021-08-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Grande Halle Adresse Rue du Somport, 31240 L'Union Ville L'Union lieuville Grande Halle L'Union