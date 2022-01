Fête de l’Ours Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Fête de l’Ours Dieulefit, 5 février 2022, Dieulefit. Fête de l’Ours Dieulefit

2022-02-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-05

Dieulefit Drôme Dieulefit L’ours impatient de l’arrivée du printemps, fait savoir qu’il sortira de sa tanière de fanfouan où il était confiné depuis 2 ans. contact@mairie-dieulefit.fr +33 4 75 46 96 80 http://www.mairie-dieulefit.fr/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Fête de l’Ours Dieulefit 2022-02-05 was last modified: by Fête de l’Ours Dieulefit Dieulefit 5 février 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme