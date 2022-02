Fête de l’Ours au musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête de l’Ours au musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature, 30 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 19h30 à 00h00

payant

La Fête de l’Ours revient pour sa quatrième édition au Musée ! En tout homme sommeille un ours… qui se réveille le temps d’un carnaval festif et bestial lorsque l’animal sort de sa tanière. Rendez-vous le mercredi 30 mars de 19h30 à minuit. La Fête de l’Ours est encore célébrée chaque année dans plusieurs villages du Haut-Vallespir, dans les Pyrénées Orientales. Vêtus de peaux de moutons et maculés de suie et d’huile noire, des hommes-ours parcourent le village et « mâchurent » les femmes qui se trouvent sur leur passage. Poursuivis par des chasseurs, ils sont finalement capturés et « rasés » pour retrouver forme humaine. La bipédie, la stature et la force de l’ours en ont fait un alter ego puissant et sombre, qui peuple les mythes et les contes dans toutes les cultures qui l’ont côtoyé. Venez faire surgir l’ours qui est en vous le temps de notre Fête de l’ours, dansante et costumée, ponctuée d’une programmation culturelle ambitieuse. Musée de la chasse et de la nature 60, rue des Archives Paris 75003 Contact : https://www.chassenature.org/rendez-vous/fete-de-l-ours Balade;Enfants

Date complète :

2022-03-30T19:30:00+01:00_2022-03-30T00:00:00+01:00

©DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée de la chasse et de la nature Adresse 60, rue des Archives Ville Paris lieuville Musée de la chasse et de la nature Paris Departement Paris

Musée de la chasse et de la nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête de l’Ours au musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature 2022-03-30 was last modified: by Fête de l’Ours au musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature 30 mars 2022 Musée de la Chasse et de la Nature Paris Paris

Paris Paris