Fête de l’Ortenbourg Scherwiller, 17 juillet 2022, Scherwiller.

Fête de l’Ortenbourg

Château de l’Ortenbourg Scherwiller Bas-Rhin

2022-07-17 – 2022-07-17

Scherwiller

Bas-Rhin

Scherwiller

0 EUR Découverte d’un campement médiéval, visite ludique et pédagogique du château et animation autour des épées et bollas.

Accès par sentiers pédestres depuis Scherwiller : par la chapelle du Tannelkreuz (croix bleue) ou par la Huhnelmuhle (GR 5 rectangle rouge).

Découverte d’un campement médiéval, visite ludique et pédagogique du château et animation autour des épées et bollas.

+33 6 72 47 97 51

Découverte d’un campement médiéval, visite ludique et pédagogique du château et animation autour des épées et bollas.

Accès par sentiers pédestres depuis Scherwiller : par la chapelle du Tannelkreuz (croix bleue) ou par la Huhnelmuhle (GR 5 rectangle rouge).

Scherwiller

dernière mise à jour : 2022-07-06 par