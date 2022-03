FÊTE DE L’ORGUE 2022 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

FÊTE DE L’ORGUE 2022 Sablé-sur-Sarthe, 15 juillet 2022, Sablé-sur-Sarthe. FÊTE DE L’ORGUE 2022 Eglise Notre-Dame de l’Assomption 2 Rue Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe

2022-07-15 – 2022-07-15 Eglise Notre-Dame de l’Assomption 2 Rue Théophile Plé

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe 5 5 EUR 15 juillet : concert orgue. Thomas PELLERIN, organiste titulaire de la cathédrale d’Angers

16 juillet : concert orgue. Thibault BITSCHENE, organiste titulaire de la cathédrale de Sées

17 juillet : 2 visites-démonstration de l’orgue par Jean-Marie MARQUISET, organiste à la paroisse

Notre-Dame de l’Assomption Sablé-sur-Sarthe.

Sur réservation. Gratuit. Maxi 10 personnes par visite. 06 76 28 89 56

22 juillet : 2 visites-démonstration de l’orgue par Jean-Marie MARQUISET, organiste à la paroisse

Notre-Dame de l’Assomption Sablé-sur-Sarthe.

Sur réservation. Gratuit. Maxi 10 personnes par visite. 06 76 28 89 56

23 juillet : Les Trompettes de Versailles. Concert deux trompettes, timbales et orgue par des

solistes de la Garde Républicaine de Paris

24 juillet : concert orgue. Edmond REUZE, élève cours supérieur conservatoire de Melun. Billetterie concerts : Office de Tourisme Vallée de la Sarthe

Bureaux d’information touristique de Sablé et Malicorne

Tel : 02 43 95 00 60

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Sablé-sur-Sarthe Adresse Eglise Notre-Dame de l'Assomption 2 Rue Théophile Plé Ville Sablé-sur-Sarthe lieuville Eglise Notre-Dame de l'Assomption 2 Rue Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe Departement Sarthe

