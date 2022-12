Fête de l’Orange Podensac, 4 mars 2023, Podensac Podensac.

Fête de l’Orange

8 cours du Maréchal Foch Podensac Gironde

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

Découvrez tous les trésors de l’Orange !

Programmation à venir !

De la traditionnelle navel à la savoureuse orange à jus italienne, des sanguines aux célèbres bigarades, il y en aura pour tous les goûts ! (Programmation non communiquée à ce jour).

100% Gustatif…

Avec son fabuleux marché aux oranges et ses nombreuses variétés

Avec ses dégustations et ventes de spécialités à l’orange

Avec son menu cubain sur réservation et ses crêpes à l’orange

Avec l’association Carrément Goût et ses dégustations d’orange

Avec La Kaz’ Mobile et Macondo Bordeaux et leurs plats et desserts cubains

100% Attractif…

Avec sa visite des chais suivie d’une dégustation initiatique (sur réservation au 05 56 27 41 41 – places limitées)

Avec Olipalm et son jardin d’orangers

100% Éducatif…

+33 5 56 27 41 41 Maison Lillet

dernière mise à jour : 2022-12-16 par