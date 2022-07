FÊTE DE L’OLIVIER Bize-Minervois Bize-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Aude Bize-Minervois Le dimanche 24 juillet aura lieu la 27ème Fête de l’Olivier à Bize Minervois. Cette journée conviviale et festive met en lumière l’arbre béni des dieux mais également le savoir-faire des oléiculteurs, véritable héritage de la civilisation méditerranéenne.

Toute la journée : marché de produits régionaux, art et artisanat, concours d’Aïoli, dégustation de vins, restauration sur place et animation musicale. +33 4 68 41 95 84 Bize-Minervois

