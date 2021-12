Nyons Nyons Drôme, Nyons Fête de l’Olive piquée & des vins du terroir – Olive & Sens Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Fête de l’Olive piquée & des vins du terroir – Olive & Sens Nyons, 18 décembre 2021, Nyons. Fête de l’Olive piquée & des vins du terroir – Olive & Sens Nyons

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-18 18:00:00

Nyons Drôme Nyons Venez participer aux animations et démonstrations culinaires autour des olives noires et de l’huile d’olive de Nyons AOP contact@oliveetsens.fr +33 4 75 26 90 90 Nyons

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Ville Nyons lieuville Nyons