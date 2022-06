Fête de l’oignon – Ziewelfescht Oermingen Oermingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oermingen

Fête de l’oignon – Ziewelfescht Oermingen, 6 août 2022, Oermingen. Fête de l’oignon – Ziewelfescht

rue du stade Oermingen Bas-Rhin

2022-08-06 – 2022-08-07 Oermingen

Bas-Rhin Oermingen Dégustez les délicieuses spécialités à base d’oignons (oignons farcis, beignets d’oignons, tartes flambées…) lors de la traditionnelle fête de l’oignon d’Oermingen. Cette fête emblématique d’Alsace Bossue attire chaque année plus de 10000 gourmands ! Ambiance musicale les deux jours. Entrée libre et gratuite.

Plus de renseignements au 06 85 21 03 79. +33 3 88 00 87 18 Dégustez les délicieuses spécialités à base d’oignons (oignons farcis, beignets d’oignons, tartes flambées…) lors de la traditionnelle fête de l’oignon d’Oermingen. Cette fête emblématique d’Alsace Bossue attire chaque année plus de 10000 gourmands ! Ambiance musicale les deux jours. Entrée libre et gratuite.

Plus de renseignements au 06 85 21 03 79. Oermingen

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Oermingen Other Lieu Oermingen Adresse rue du stade Oermingen Bas-Rhin Ville Oermingen lieuville Oermingen Departement Bas-Rhin

Oermingen Oermingen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oermingen/

Fête de l’oignon – Ziewelfescht Oermingen 2022-08-06 was last modified: by Fête de l’oignon – Ziewelfescht Oermingen Oermingen 6 août 2022 rue du stade Oermingen Bas-Rhin

Oermingen Bas-Rhin