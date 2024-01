Fête de l’Oignon de Roscoff Roscoff, vendredi 23 août 2024.

Vendredi 23 août :

18h : Conférence d’Estelle Champeau, salle M. Méheut

18h30 : Les vendredis du port, concert Nouchka à l’aire de pétanque, gratuit.

20h30 : Concert : orgue, harpe celtique, bombarde et biniou à l’église N.D. de Croaz Batz.

Samedi 24 et Dimanche 25 Août

De 10h à 18h 30 :

– Village des Johnnies, vente de l’Oignon AOP de Roscoff sur le Quai d’Auxerre.

– Village des Tad Coz, exposition des vieux tracteurs et vieux outils sur le parking de la poste.

Samedi 24 Août :

11h : Inauguration de la fête par la municipalité, quai d’Auxerre.

14h : Récolte des Oignons de Roscoff avec les producteurs et les Tad Coz.

14h30 à 18h30 : jeux anciens en bois. (

15h à 18h : Démonstration de Gouren (en face de l’office de tourisme).

15h30 : Battle du Jeune tresseur.

16h30 : Cercle celtique .

17h30 : Battle du tresseur (adultes).

21h30 : Concert.

Dimanche 25 Août

Dès 8h30 : Parcours à vélo « Sur la route de l’Oignon de Roscoff ».

11h : Défilé en musique dans les rues de Roscoff de la Confrérie de l’Oignon de Roscoff et des autres confréries.

12h : Grand Chapitre de la confrérie de l’Oignon de Roscoff avec intronisation de nouveaux membres au square Le Jeune.

Fanfare en déambulation sur les 2 sites et dans les rues commerçantes.

14h : Récolte des Oignons de Roscoff avec les producteurs et les Tad Coz.

15h à 18h : jeux anciens en bois.

15h : Fest-Deiz sur plancher bois.

Restauration & Buvettes :

Nombreux points de restaurations et buvettes sur les 2 villages. .

Quai d’Auxerre

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25



