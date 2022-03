Fête de l’oie – vide greniers Durcet Durcet Catégories d’évènement: Durcet

Orne

Fête de l’oie – vide greniers Durcet, 24 septembre 2022, Durcet. Fête de l’oie – vide greniers Durcet

2022-09-24 – 2022-09-25

Durcet Orne Durcet Durcet vous attend pour célébrer la Saint Côme et la Fête de l’Oie! Samedi midi : petite oie, oie rôtie, grillades, frites…

Dès 20h, repas dansant sous le chapiteau chauffé et poule blanc !

Dimanche, vide greniers dès 8h00

Au menu le midi : petite oie, oie rôtie, grillades, frites, crêpes Durcet vous attend pour célébrer la Saint Côme et la Fête de l’Oie! Samedi midi : petite oie, oie rôtie, grillades, frites…

Dès 20h, repas dansant sous le chapiteau chauffé et poule blanc !

Dimanche, vide greniers dès 8h00

Au menu le midi : … +33 6 26 98 02 84 Durcet vous attend pour célébrer la Saint Côme et la Fête de l’Oie! Samedi midi : petite oie, oie rôtie, grillades, frites…

Dès 20h, repas dansant sous le chapiteau chauffé et poule blanc !

Dimanche, vide greniers dès 8h00

Au menu le midi : petite oie, oie rôtie, grillades, frites, crêpes Durcet

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Durcet, Orne Autres Lieu Durcet Adresse Ville Durcet lieuville Durcet Departement Orne

Durcet Durcet Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durcet/

Fête de l’oie – vide greniers Durcet 2022-09-24 was last modified: by Fête de l’oie – vide greniers Durcet Durcet 24 septembre 2022 Durcet Orne

Durcet Orne