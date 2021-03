Cenon Centre culturel Château Palmer Cenon, Gironde Fête de l’OCAC Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Fête de l’OCAC Centre culturel Château Palmer, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cenon. Fête de l’OCAC

Centre culturel Château Palmer, le samedi 19 juin à 10:00

### Au programme **10h** * Fête de l’éveil sportif et parcours culturel **Dès 15h** * Portes ouvertes * Animations jeux _En partenariat avec la ludo-médiathèque_ * Vernissage de l’exposition « L’OCAC s’expose » **21h** * Bal de fin d’année Animation musicale proposée par l’ Association [APPI](https://appimusique.wordpress.com/)

Tarif: adhésion à l’association appréciée 10€

Entrée libre, gratuit

Le centre culturel Château Palmer vous ouvre ses portes pour une journée d’ animations et de découverte du milieu artistique et culturel Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Centre culturel Château Palmer Adresse Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Ville Cenon