Fête de Lizarrieta / Usotegietako tradizioaren besta Sare, 25 septembre 2022, Sare.

2022-09-25 10:00:00 – 2022-09-25

Sare Pyrénées-Atlantiques Signature des accords de chasse à la palombe Etxalar – Sara

10h – 13h Marché des producteurs et artisans des deux villages, 10:30 partie de bota luze, 11:30 concours de karrote, 12:30 signature des accords, 14:00 Repas (veau grillé façon sikiro), en pré-vente à 25€ au trinquet Pleka, et au bar de la Mairie. Signature des accords de chasse à la palombe Etxalar – Sara

