Fête de Liviou Kerien Querrien, 26 juin 2022, Querrien.

Fête de Liviou Kerien Place de l’Église Foyer communal Querrien

2022-06-26 10:30:00 – 2022-06-26 19:00:00 Place de l’Église Foyer communal

Querrien 29310

Marché artisanal à partir de 10h30

Repas à 12h00

A partir de 14h, défilé et prestations des différents cercles celtiques et groupes musicaux.

Sur place, buvette et petite restauration, animations, exposition de costumes et jeux divers.

livioukerien@outlook.fr +33 6 58 00 04 21 http://www.livioukerien.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-23 par