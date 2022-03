Fête de l’info, faîtes de l’info Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-05-21

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Tout public Avec la participation des élèves des collèges Claude Debussy et La Durantière (Nantes) et Ernest Renan (Saint-Herblain) Les collégiens du quartier fabriquent l’info ! Venez découvrir leurs productions et leurs méthodes de travail : vidéos, podcasts, exposition. Débats et interviews animés par la radio Jet FM. Médiathèque Lisa-Bresner adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

