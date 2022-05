Fête de Lincou

2022-08-05 – 2022-08-06 16 EUR Vendredi Traditionnel repas cochon grillé tustet à partir de 20h30 (Pas de réservation mais places limitées !) suivi du bal gratuit avec l’orchestre Fréderic Vernhet.

Grand feu d’artifice pour les 50 ans du comité. Samedi

Bodéga à partir de 20h, soirée animée par la disco Req'Animation. Chateau gonflable pour les enfants (gratuit) les 2 jours. Festivités sous chapiteau et sur parquet.

