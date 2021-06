Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Fête de l’IMFP imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Fête de l’IMFP imfp, 15 juin 2021-15 juin 2021, Salon-de-Provence. Fête de l’IMFP

imfp, le mardi 15 juin à 18:00

Fier de ses stagiaires, fier de ses enseignants, l’IMFP est heureux de clôturer cette année en musique. Soirée en extérieur. Gratuit. Buvette et restauration sur place. ♫♫♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T18:00:00 2021-06-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu imfp Adresse 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville imfp Salon-de-Provence