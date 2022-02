Fête de l’Ile Ruffec Ruffec Catégories d’évènement: Indre

Ruffec Indre Ruffec En bordure de Creuse, fête champêtre à partir de 20h), feu d’artifice tiré sur la rivière vers 23h, bal gratuit. Buvette et sandwichs disponible toute la soirée. Repas, feu d’artifice et bal. +33 6 30 63 95 77 En bordure de Creuse, fête champêtre à partir de 20h), feu d’artifice tiré sur la rivière vers 23h, bal gratuit. Buvette et sandwichs disponible toute la soirée. Ruffec

