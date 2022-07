Fête de Ligneyrac Ligneyrac Ligneyrac Catégorie d’évènement: Ligneyrac

2022-07-23 – 2022-07-24 Ligneyrac Corrèze Ligneyrac Samedi soir de folie avec un concert du groupe « APPELLE TES COPAINS » à la salle des fêtes, restauration et buvette sur place, entrée gratuite !

Le dimanche, messe à l’église du village à partir de 9h30 et suivie d’un repas « couscous » au tarif de 20€ (Inscription obligatoire au 06 87 31 46 78 / 06 95 27 22 12 / 06 79 49 88 34 ou ligneyrac.ld@outlook.fr) Ligneyrac

