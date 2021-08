La Courneuve La Courneuve La Courneuve, Seine-Saint-Denis Fête de l’Humanité La Courneuve La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

Seine-Saint-Denis

Fête de l’Humanité La Courneuve, 10 septembre 2021, La Courneuve. Fête de l’Humanité 2021-09-10 – 2021-09-12 Parc départemental Georges Valbon 55 avenue Waldeck Rochet

La Courneuve Seine-Saint-Denis La Courneuve Seine-Saint-Denis EUR 40 40 Rendez-vous les 10, 11 et 12 septembre 2021 pour trois jours de joie, de rires, d’émotions, de débats, de musique et de retrouvailles. Accueil dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: La Courneuve, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Courneuve Adresse Parc départemental Georges Valbon 55 avenue Waldeck Rochet Ville La Courneuve lieuville 48.94442#2.42008