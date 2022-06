Fête de l’huître

Fête de l’huître, 12 août 2022, . Fête de l’huître

2022-08-12 – 2022-08-12 Le vendredi 12 :

Ouverture de la fête à 18h par Monsieur le Maire.

19h : Bandas et majorette

21h : Concert du groupe « Replay »

23h : Animation de thierry de sono Aquitaine. Le samedi 13 :

Ouverture à 11h pour le repas du midi. Animé par « Los Gaujos »

Après-midi sportive avec Cap33.

19h : Ouverture de la restauration et Quizz Musical.

21h : Concert de « Killbilly »

23h : Animation de thierry de sono Aquitaine. Le dimanche 14 :

Ouverture à 11h pour le repas du midi. Animé par « Los Gaujos »

Après-midi sportive avec Cap33.

19h : Ouverture de la restauration et Animation.

21h : Concert de « EchOo »

23h : Animation de thierry de sono Aquitaine. Ouverture à 11h pour le repas du midi. Animé par « Los Gaujos »

Après-midi sportive avec Cap33.

19h : Ouverture de la restauration et Quizz Musical.

21h : Concert de « Disco inferno »

23h : feu d’artifice

23h30 : Animation de thierry de sono Aquitaine.

