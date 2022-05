Fête de l’huître et du vin blanc Eymet Eymet Catégories d’évènement: 24500

Eymet

Fête de l’huître et du vin blanc Eymet, 15 août 2022, Eymet. Fête de l’huître et du vin blanc Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet

2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-15 22:00:00 Jardin de Cadix Avenue de la Bastide

Eymet 24500 La traditionnelle fête eymétoise aura cette année lieu au pied du château d’Eymet.

Au programme : vins du Pays d’Eymet, produits locaux, huîtres et fruits de mer du Bassin d’Arcachon et Marennes Oléron…

Ambiance conviviale et festive… La traditionnelle fête eymétoise aura cette année lieu au pied du château d’Eymet.

Au programme : vins du Pays d’Eymet, produits locaux, huîtres et fruits de mer du Bassin d’Arcachon et Marennes Oléron…

Ambiance conviviale et festive… La traditionnelle fête eymétoise aura cette année lieu au pied du château d’Eymet.

Au programme : vins du Pays d’Eymet, produits locaux, huîtres et fruits de mer du Bassin d’Arcachon et Marennes Oléron…

Ambiance conviviale et festive… otpsp

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 24500, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Departement 24500

Eymet Eymet 24500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Fête de l’huître et du vin blanc Eymet 2022-08-15 was last modified: by Fête de l’huître et du vin blanc Eymet Eymet 15 août 2022 24500 Eymet

Eymet 24500