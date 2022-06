FÊTE DE L’HUITRE DE SETE Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Sète Ostrea Fiesta Sète Le Barrou 2022. Samedi 3 Septembre 2022. De 18H00 à minuit. Place Bir-Hakeim, Rue des Cormorans en bord de l’Étang de Thau. (Face à la rue des Frégates)



Au Programme : Animation musicale, tournoi de joutes enfants, dégustation, buvette, restauration.

Venez faire la fiesta au Barrou !



+33 4 99 04 70 00

L'Association Quartier du Barrou organise en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée, la Ville de Sète, le Conseil Départemental de l'Hérault et les conchyliculteurs du Port du Barrou, sa traditionnelle fête, à caractères familial et festif.



