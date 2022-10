Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Aix-en-Provence Tout au long du week-end, les producteurs et mouliniers vous feront découvrir au cours de dégustations les saveurs de l’huile d’olive et de nombreux produits élaborés à partir de la production oléicole traditionnelle du Pays d’Aix : olives de table, tapenades, biscuits et gibassiés.



De nombreux paniers cadeau récompenseront les gagnants du jeu concours ayant pour thème l’oléiculture du Pays d’Aix-en-Provence.



Sous chapiteau chauffé. Place François Villon. Les Allées. Organisée par le Syndicat AOP Huile d’Olive d’Aix en Provence, cette fête placée sous le signe de la convivialité permet de célébrer la production d’huile d’olive nouvelle AOP Aix-en-Provence. +33 4 42 96 37 08 Aix-en-Provence

