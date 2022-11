FÊTE DE L’HIVER – WINTER FESCHT

FÊTE DE L’HIVER – WINTER FESCHT, 10 décembre 2022, . FÊTE DE L’HIVER – WINTER FESCHT



2022-12-10 16:00:00 – 2022-12-10 23:59:00 Pour cette première édition de la Winterfescht (signifiant fête de l’hiver en français) venez découvrir le programme concocté pour entrer dans l’esprit des fêtes de fin d’année :

16h00 à 19h00 : contes pour enfants, spectacles et venue du Père Noël

20h00 à 3h00 : soirée après-ski animée par un DJ Retrouvez également quelques exposants ainsi que des stands de restauration (soupe, tartiflette, saucisses,…) +33 3 87 96 34 07 dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville