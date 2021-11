Gentilly Gentilly Association Agiv Gentilly, Val-de-Marne Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et Plantation d’arbres » Dimanche 5 décembre 2021 à partir de 14h Sur la parcelle du projet OCBO Gentilly Association Agiv Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Val-de-Marne

Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et Plantation d’arbres » Dimanche 5 décembre 2021 à partir de 14h Sur la parcelle du projet OCBO Gentilly Association Agiv, 5 décembre 2021, Gentilly. Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et Plantation d’arbres » Dimanche 5 décembre 2021 à partir de 14h Sur la parcelle du projet OCBO

Gentilly Association Agiv, le dimanche 5 décembre à 14:00

Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et Plantation d’arbres fruitiers » Venez nombreux ! Vin chaud et collation…

Entrée libre

Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et Plantation d’arbres » Gentilly Association Agiv Rue de la Paix, Gentilly Gentilly Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gentilly, Val-de-Marne Autres Lieu Gentilly Association Agiv Adresse Rue de la Paix, Gentilly Ville Gentilly lieuville Gentilly Association Agiv Gentilly