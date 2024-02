Fête de l’hiver Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse, mercredi 21 février 2024.

Fête de l’hiver Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse Seine-Maritime

Le temps d’une après-midi, rejoignez nous à la Fête de l’hiver à Sainte-Adresse !

Animations gratuites pour les enfants de 3 à 12 ans.

Au programme

– 15h30 Voyage en Mëlødybêwiz

À travers ce spectacle, les enfants vivent une découverte originale des musiques du monde. En faisant tourner un globe, les acteurs choisissent un pays réel ou imaginaire, et chantent, accompagnés d’instruments souvent peu connus: mélodica, maracas, grelots, bâtons de pluie, ukulélé, mandoline, boite à tonnerre……ce qui permet aux petits et plus grands de découvrir le goût du voyage…. »

– 16h30 Spectacles bulles et ballons suivi d’un goûter

Le temps d’une après-midi, rejoignez nous à la Fête de l’hiver à Sainte-Adresse !

Animations gratuites pour les enfants de 3 à 12 ans.

Au programme

– 15h30 Voyage en Mëlødybêwiz

À travers ce spectacle, les enfants vivent une découverte originale des musiques du monde. En faisant tourner un globe, les acteurs choisissent un pays réel ou imaginaire, et chantent, accompagnés d’instruments souvent peu connus: mélodica, maracas, grelots, bâtons de pluie, ukulélé, mandoline, boite à tonnerre……ce qui permet aux petits et plus grands de découvrir le goût du voyage…. »

– 16h30 Spectacles bulles et ballons suivi d’un goûter .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:30:00

fin : 2024-02-21

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

L’événement Fête de l’hiver Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie