Labarthe-Rivière Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse Haute-Garonne, Labarthe-Rivière Fête de l’hiver Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse Labarthe-Rivière Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labarthe-Rivière

Fête de l’hiver Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse, 15 décembre 2021, Labarthe-Rivière. Fête de l’hiver

Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse, le mercredi 15 décembre à 15:30

L’Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse Contact : Peggy AMALBERT 05 63 49 34 64 Fête de l’hiver avec animations familiales et goûter pour les enfants et les familles du quartier Lapanouse Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse Place de la Marne 81000 Albi Labarthe-Rivière Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:30:00 2021-12-15T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labarthe-Rivière Autres Lieu Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse Adresse Place de la Marne 81000 Albi Ville Labarthe-Rivière lieuville Atelier – Espace Social et Culturel de Lapanouse Labarthe-Rivière