Ferme pédagogique Marcel Dhénin, le dimanche 5 décembre à 14:00

Montage de pains d’épices avec Kundalim , réalisation de photophores et cartes de vœux en éléments naturels avec l’association Animavia. Port du masque obligatoire à partir de 11ans pour les activités en intérieur, port du masque recommandé en extérieur.

entrée libre et gratuite

Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille

2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T17:00:00

