Montaner Pyrénées-Atlantiques Montaner Présence de troupes de reconstitution historique Médiévale, Empire et Directoire : Fébus Aban, La Commanderie de Pyrène, les Ours de Bigorre & la Cie des 7 vallées. Marché avec produits locaux et artisanaux (bières belges, savons d’Aure) gâteaux à la broche, crêpes et jouets médiévaux. Début de la chasse aux œufs à 16h et tombola.

Possibilité de pique-niquer sur place. Visites libres ou guidées du château. chateau.montaner@orange.fr +33 5 59 81 53 88 Château Còsta de Phébus Montaner

