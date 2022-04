Fête de l’Histoire Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

17 avril 2022

le dimanche 17 avril à 10:00

Pour cet événement, le château de Montaner ouvre ses portes à des troupes d’époques diverses qui vous proposeront des animations historiques pour petits et grands. Les visites guidées (qui auront lieues à horaires fixes) vous permettront quant à elles de découvrir le donjon du château. Une vue panoramique vous attendra au sommet ! Et pour les enfants, se tiendra également une chasse aux oeufs dans l’après-midi ! Une immersion historique au pied du château de Montaner Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00

