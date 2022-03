Fête de l’hippodrome Wissembourg, 25 juin 2022, Wissembourg.

Fête de l’hippodrome Wissembourg

2022-06-25 – 2022-06-25

Wissembourg Bas-Rhin

EUR En plus des courses hippiques en semi-nocturne, cette journée est dédiée aux familles et tout particulièrement aux enfants au travers de nombreuses animations (visite guidée des coulisses, balades en poney, manèges, jeux anciens en bois). Lots à gagner. Restauration dès 11h et tartes flambées dès 16h.

En plus des courses hippiques en semi-nocturne, cette journée est dédiée aux familles et tout particulièrement aux enfants au travers de nombreuses animations (visite guidée des coulisses, balades en poney, manèges, jeux anciens en bois). Lots à gagner. Restauration dès 11h et tartes flambées dès 16h.

