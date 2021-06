Wissembourg Wissembourg 67160, Wissembourg Fête de l’hippodrome Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: 67160

Fête de l’hippodrome Wissembourg, 19 juin 2021-19 juin 2021, Wissembourg. Fête de l’hippodrome 2021-06-19 – 2021-06-19

La Société des courses de Wissembourg organise le samedi 19 juin en semi nocturne sa dernière réunion de courses de la saison 2021. Ouverture des portes à 14h30. Départ de la première course à 17h. 7 courses au total. Animations pour les familles et les enfants : jeux anciens, baptêmes de poney, tours de manège, stands de confiserie et de glace, diffusion du match de l'équipe de France, … Restauration : grillades, salades alsaciennes et tartes flambées.

