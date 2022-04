Fête de l’Europe : une table ronde pour échanger et inspirer les jeunes Salle des Fêtes de l’Académie du Climat, 9 mai 2022, .

Fête de l’Europe : une table ronde pour échanger et inspirer les jeunes

Salle des Fêtes de l’Académie du Climat, le lundi 9 mai à 14:00

Dans le cadre de la **Présidence Française du Conseil de l’Union européenne** et dans le cadre de la **Fête de l’Europe** de la Ville de Paris, le **Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ)** en partenariat avec le réseau Info Jeunes, vous proposent de se retrouver toutes et tous à Paris à l’occasion de la Fête de l’Europe ! L’événement est organisé le **lundi 9 mai de 17h à 18h à l’Académie du Climat** ainsi qu’en ligne. Au programme : ateliers de sensibilisation, remise des prix du Concours BD, rencontres et échanges entre jeunes et professionnels… Le CIDJ vous invite à assister à une table ronde entre expert.e.s sur l’environnement et des jeunes engagé.e.s autour de projets verts européens : • Comment construire des projets verts avec des jeunes et comment les aider ? • Comment valoriser la diversité des projets qui existent ? 18h : Présentation des planches gagnantes du Concours BD et remise des prix aux jeunes participant.e.s ! **ATTENTION** : évènement gratuit sur inscription obligatoire : bit.ly/MonEuropeVerte-Fete (+ retransmission en direct) Au programme également, le CIDJ invite les professeur.e.s de collèges et de lycées et leurs classes de seconde et de première, à participer à des ateliers en ligne pour les sensibiliser aux enjeux liés à l’urgence climatique. Au choix : * **Atelier #1 Préparer sa mobilité verte à l’étranger**. Comment voyager autrement, préparer un projet de mobilité verte ou s’engager dans un projet écologique à l’étranger ? Dialogues, idées, solutions… On réfléchit ensemble aux différentes manières pour faire évoluer nos habitudes de voyage. Animé par CIDJ-Eurodesk et ESN France, 2 sessions de 45 minutes. **En ligne.** * **Atelier #2 S’engager pour une Europe Verte**. Animé par les Jeunes Européens, 2 sessions de 45 minutes. **En ligne.** * **Atelier #3 Le Match du siècle : notre futur se joue ensemble.** Face aux urgences du siècle, vos élèves se demandent comment agir à leur échelle pour construire l’Europe de demain, + juste et + durable ? Au programme : construire un chemin en libérant les imaginaires et recherchant des idées et des actions concrètes pour 2050. Animé par Ticket For Change, de **14h à 16h45 à l’Académie du Climat** * **Atelier #4 Escape Game Fake News : l’UE vs le plastique.** Fabrique de A à Z un Escape Game ! Le but ? Echapper aux Fake News autour de la stratégie de l’Union européenne pour lutter contre la pollution plastique : création de mystères à résoudre et d’indices sur l’actualité. Animé par Maison de l’Europe CIED Paris, de **18h30 à 19h15 à l’Académie du Climat, ouvert aux individuels et non aux groupes-classes.** * **Live Twitch, Mon Europe Verte.** Une discussion animée autour des thématiques suivante : dévéloppement durable, mobilité, alimentation, ecolo, suivit d’échanges entre jeunes engagé.e.s et professionnels, présentation de dispositifs déployés en région, partage d’idées et solutions concrètes pour dessiner une Europe + Verte. Avec la participation de Marion Gaulin (Nouvelle Empreinte), Sébastien Fontagneu (e-graine) mais aussi Florent Glon et Nicolas Vaslin du CIDJ. **A partir de 18h** sur [_twitch.tv/le_cidj_](https://www.twitch.tv/le_cidj) Retrouvez toutes les informations sur les horaires et modalités d’inscription sur le site du CIDJ : [https://www.cidj.com/agenda/fete-de-l-europe-moneuropeverte](https://www.cidj.com/agenda/fete-de-l-europe-moneuropeverte)

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

Un événement organisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne et de la Fête de l’Europe

Salle des Fêtes de l’Académie du Climat 2, place Baudoyer 75004 Paris Quartier Saint-Gervais Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T20:00:00