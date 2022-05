Fête de l’Europe : une semaine d’événements autour de l’Europe ! Université Catholique de Lille, 9 mai 2022, Lille.

du lundi 9 mai au dimanche 15 mai à Université Catholique de Lille

Fidèle à sa tradition d’ouverture, l’Université Catholique de Lille est l’une des universités françaises les plus internationalisées et impliquées pour la construction européenne ! Pour marquer cet engagement continu, les établissements de l’Université célèbrent la **Fête de l’Europe à partir du 9 mai**, date d’anniversaire de la déclaration Schuman et symbole fort de l’Union Européenne, au travers **d’une semaine d’événements** : émissions radio, micro-trottoirs, expositions, ouverts à toutes et tous **- en ligne et sur le campus !** #_JMEurope_ Retrouvez la programmation des établissements [**en cliquant ici.**](https://www.univ-catholille.fr/jmeurope-2022)

Visionnage et écoute des contenus multimédia ouverts à toutes et tous !

