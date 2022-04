Fête de l’Europe -Lycée Saint Augustin- Lycée Saint Augustin, 9 mai 2022, Bordeaux.

Fête de l’Europe -Lycée Saint Augustin-

Lycée Saint Augustin, le lundi 9 mai à 10:00

Le lycée Saint Augustin de Bordeaux organise une journée thématique afin d’informer les lycéens sur les opportunité de mobilité et de les sensibiliser aux thématiques européennes et à l’interculturalité. Le centre EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde et ses partenaires participeront à cette journée thématique et proposeront plusieurs activités : -Focus sur les dispositifs de mobilité ; -Focus sur les atouts d’un projet de mobilité ; -Activités de déblocage linguistique.

PAS D’INSCRIPTION POSSIBLE

Lycée Saint Augustin 19 Rue Paul Courteault, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T16:30:00