le mercredi 25 mai à 10:00

Multiples animations autour de l’Europe organisées par la ville d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados) : activités éducatives pour encourager la citoyenneté européennes et autres animations. 25 mai 10h : Parcours européen au départ de la Place de l’Europe à Hérouville 12h : temps festif et culinaire 14h : activités ludiques et sportives autour de l’Europe (Concert à 15h) 16h30 : cérémonie officielle.

entrée libre

2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T16:30:00

