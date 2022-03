Fête de l’Europe – Forbach Forbach La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Fête de l'Europe – Forbach

Forbach, le samedi 14 mai à 10:00

Forbach, le samedi 14 mai à 10:00

Le CERS animera, de 10h à 16h, le samedi 14 mai 2022, sur la place du marché de Forbach, des animations européennes pour petits et grands. Un puzzle géant, un Eurocubes et du maquillage européen viendront égailler cette journée festive placée sous le signe de l’Europe! Apprenez en vous amusant!

Entrée libre

Le CERS animera sur la place du marché de Forbach le 14 mai 2022 des animations européennes pour petits et grands de 10h à 16h!

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T16:00:00

La Madeleine Nord